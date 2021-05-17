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19:31 17.05.2021

Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, углубление украино-молдавских отношений.

"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа 2021 года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Кулеба и Чокой также приветствовали создание в Киеве Ассоциированного трио, нового трехстороннего формата Украины, Грузии и Молдовы, который призван способствовать евроинтеграции трех государств.

Теги: #молдова #сотрудничество #украина
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