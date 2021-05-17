Премьер-министр Эстонии посетит Донбасс во вторник

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что во вторник посетит Донбасс и поделится информацией об увиденном с лидерами Европейского Союза и НАТО.

"Как уже отметил премьер-министр, завтра я посещу линию соприкосновения на востоке Украины. Эстония была активной в своей поддержке людей, пострадавших в этой войне. Я надеюсь на месте узнать больше о том, как агрессия России затронула жизни людей. Я смогу поделиться этим опытом с лидерами НАТО и ЕС, поскольку у нас есть предстоящие дискуссии", - сказала Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в понедельник.