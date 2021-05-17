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19:03 17.05.2021

Кассационный суд во вторник продолжит рассмотрение дела генерала Назарова

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Кассационный суд во вторник продолжит рассмотрение дела генерала Назарова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя антитеррористической операции, генерал-майора генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова во вторник.

Как сообщает пресс-служба суда, заседание по соответствующему делу №185/12161/15-к производства №51-6169км20 запланировано на 10:00 18 мая.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск. В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

16 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор Назарова без изменений, однако он не был взят под стражу, а выполнение приговора было приостановлено в связи с подачей жалобы в Верховный суд.

11 января 2021 года было обнародовано совместное заявление, которое подписали экс-послы США, авторитетные американские генералы и эксперты. Они призвали украинское руководство пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова. Среди 16 подписантов документа - генерал в отставке воздушных сил США Бридлав, генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес, экс-послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк и Стивен Пайфер, бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

Теги: #назаров #украина #суд
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