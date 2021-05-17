События

18:42 17.05.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, жертв нет – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 понедельника, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В свою очередь, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали за то же время 1,5 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предмета.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:50 17.05.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

18:35 16.05.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

16:13 16.05.2021
Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

08:42 16.05.2021
За сутки российские наемники на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранен украинский военный – штаб ООС

За сутки российские наемники на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранен украинский военный – штаб ООС

17:35 15.05.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет – штаб ООС

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевых потерь нет – штаб ООС

07:58 15.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

19:31 14.05.2021
На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

На Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

07:40 14.05.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 19 обстрелов, в том числе из танков, погиб украинский военнослужащий

19:00 13.05.2021
Российские наемники на Донбассе с начала суток 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:49 13.05.2021
За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады не поддержал представление премьера об отставке Степанова, оставил вопрос на рассмотрение зала

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, четыре человека доставлены в больницу

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в серии разбойных нападений – полиция

МВД инициирует дополнительную квалификацию по факту ДТП с участием сына замначальника одного из отделов полиции

C 7 июня в ФРГ начнут прививать от COVID-19 всех граждан - без разделения на приоритетные группы

Главы МИД Украины и Молдовы договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Зеленский обсудил с главой МИД Грузии евроатлантическую интеграцию

Премьер-министр Эстонии посетит Донбасс во вторник

Кассационный суд во вторник продолжит рассмотрение дела генерала Назарова

Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

В Польше умерла украинка, попавшая в ДТП с участием автобуса возле Кашице 6 марта - МИД

Верховный суд отложил заседание по делу о госизмене Януковича на 16 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА