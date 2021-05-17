Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 понедельника, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В свою очередь, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали за то же время 1,5 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предмета.