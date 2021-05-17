В Польше умерла украинка, попавшая в ДТП с участием автобуса возле Кашице 6 марта - МИД

В Польше умерла украинка, попавшая в дорожно-транспортное происшествие вблизи г.Кашице Подкарпатского воеводства в Польше 6 марта, став седьмой жертвой аварии.

"Факт смерти подтверждается. Гражданка, которая в результате аварии в Польше 6 марта получила тяжелые травмы, находилась на лечении в клинике реабилитационной терапии в г.Отвоцк Мазовецкого воеводства. Травмы оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Украинские консулы предоставят родным умершей необходимого содействия в репатриации ее тела в Украину, сообщили в министерстве.

Как сообщалось, шестеро украинцев погибли, еще 34 пострадало, из них 15 госпитализировано в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше с участием автобуса 6 марта. Рейсовый автобус Познань-Херсон с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву. Всего в автобусе было 57 человек, все - граждане Украины.

По состоянию на 25 марта в польских больницах оставались двое пострадавших в ДТП украинцев, среди которых одна женщина в тяжелом состоянии.