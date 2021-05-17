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18:08 17.05.2021

Верховный суд отложил заседание по делу о госизмене Януковича на 16 августа

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Верховный суд отложил заседание по делу о госизмене Януковича на 16 августа

Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда удовлетворила 17 мая удовлетворила ходатайство стороны защиты и отложила судебное заседание по делу об обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и ведении агрессивной войны.

"Ходатайство было обосновано тем, что в связи с временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации адвокат осужденного не имел возможности обеспечить участие В. Ф. Януковича в судебном заседании с использованием собственных технических средств и программного обеспечения "TrueConf", - сообщает пресс-служба Верховного суда в соцсети Facebook.

Суд отметил, что решение об отложении заседания принято в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины и с учетом практики Европейского суда по правам человека для обеспечения соблюдения права осужденного на участие в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 12:00 16 августа 2021 года.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.

 

Теги: #суд #янукович
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