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17:59 17.05.2021

В Турции погибли двое украинских туристов, за жизнь еще одной женщины борются врачи - СМИ

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В Турции погибли двое украинских туристов, за жизнь еще одной женщины борются врачи - СМИ

Украинские туристы Александр Попов и Анастасия Пришко погибли в результате автокатастрофы в Турции в субботу вечером, еще двое участников происшествия госпитализированы с травмами, сообщается на сайте турецкой газеты "Hürriyet".

"Авария произошла около 20.30 в районе Кумафшары. Автомобиль… ехавший из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле. После сообщения очевидцев к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, пожарной части и жандармерии. В ходе проверки, проведенной медработниками, было установлено, что один из четырех украинцев умер. Три человека, которым была оказана первая помощь, были доставлены в государственную больницу г.Аджипамям. Несмотря на все усилия врачей, одного из получивших лечение раненых спасти не удалось", - пишет издание

В издании уточнили, что 27-летний Попов скончался на месте происшествия, а в больнице скончалась 28-летняя Пришко.

Кроме них в автомобиле находились еще двое украинских туристов, Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко, которые вместе с погибшими приехали в Турцию на отдых. Они в настоящее время продолжают лечение. "Стало известно, что существует угроза для жизни пострадавшей Анастасии Несеренко, она отправлена в университет Памуккале", - пишет издание.

Погибшие были учащимися Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

"Погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия…. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института... Коллектив института БиЭМ искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами", - сообщается на странице института в Facebook.

Теги: #гибель #турция #украинцы
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