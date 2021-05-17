Киевская власть требует у правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым КГГА передала по итогам аудитов

Власти Киева обратились к правоохранительным органам с требованием предоставить отчет о статусе дел, по которым Киевская городская государственная администрация передала документы по итогам внутренних аудитов, заявил городской голова Виталий Кличко.

"С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. По той информации, что есть у нас, на сегодняшний день по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее. Но вот вопрос: какова ситуация с другими делами?" - рассказал Кличко в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook в понедельник.

"Потому что сегодня проверки и обыски осуществляют преимущественно по тем материалам, что передали мы сами! О тех нарушениях, что обнаружили мы сами! Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?" - добавил он.

Кличко отметил, что материалы по некоторым делам город передал ещё два года назад – в частности, по департаменту соцполитики. Кроме того, ряд коммунальных предприятий и структурных подразделений уже предоставляли по требованию правоохранителей те же документы, копии которых берутся в рамках следственных мероприятий сейчас.

"Это все выглядит ангажировано, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично", - считает Кличко.

Как сообщалось, 13 мая прошли обыски в помещениях ряда коммунальный предприятий Киева, в частности, "Киевпастранс", "Киевский метрополитен", "Киевгорсвет", "Киевзеленстрой", "Спецжилфонд", "Киеавтодоре", "Киевавтодормост", обычски также прошли в "Киевском институте земельных отношений".

Кличко расценил прошедшие в четверг обыски на коммунальных предприятиях столицы, как спецоперацию против него и местного самоуправления.