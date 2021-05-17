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16:43 17.05.2021

Ряд членов Медсовета при Минздраве заявил о поддержке Степанова, пациенты выступили против министра

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Ряд членов Медсовета при Минздраве заявил о поддержке Степанова, пациенты выступили против министра

Ряд членов Медицинского совета, консультативного органа при Министерстве здравоохранения, заявили о своей поддержке министра здравоохранения Максима Степанова, призвали депутатов не рассматривать вопрос о его увольнении.

Как заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник член совета - завкафедрой педиатрии №2 НМУ им.Богомольца профессор Александр Волосовец, поддержку деятельности Степанова в должности министра высказали 13 из 19 членов Медсовета.

"Нельзя увольнять человека только за то, что он имеет позицию и нашел в себе смелость отказаться голосовать за бюджет, в котором не предусмотрено повышение зарплаты медиков, и за то, что он купил вакцины на столько денег, сколько ему дали. Медики оставляют за собой право предпринять крайние меры в случае отставки Степанова", - сказал он.

В свою очередь, директор ГП "Институт нефрологии НАМНУ Николай Колесник подчеркнул, что Степанов сумел запустить трансплантацию в Украине и в целом способствовал развитию оказанию специализированной медпомощи.

Члены Медсовета также выразили поддержку деятельности Степанова, в частности касательно лекарственного обеспечения орфанных пациентов, утверждения протоколов лечения COVID-19, развития перинатальных центров и по другим направлениям.

При этом заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им.Богомольца Ольга Голубовская выступила против назначения на должность министра заместителя министра здравоохранения, главного санврача Украины Виктора Ляшко, который, по ее словам, "был из команды Супрун" и является одним из авторов законопроекта об инфекционной безопасности.

"Это так называемый законопроект Курпиты-Ляшко, который, извините меня, как говорят эксперты, это вообще на грани сдачи государственных интересов. Это человек, который работал с Супрун, поэтому лично у меня доверия нет", - сказала она.

В свою очередь ряд пациентских организаций в понедельник проводит возле здания Верховной Рады акцию "Степанов должен уйти", в ходе которой заявили о недоработках министра в борьбе с COVID-19.

"Украина в последнее время неизменно занимает первые места в рейтинге по количеству смертей от COVID-19 и последние места по темпам вакцинации в Европе. Вакцинация происходит чрезвычайно медленно, вакцин недостаточно, а сам процесс прививки является хаотичным", - поясняется в пресс-релизе пациентских организаций, в частности благотворительной организации (БО) "100% Жизни" и благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Кроме того, пациенты заявили о попытках Степанова остановить реформу здравоохранения, провале процесса закупки лекарств в 2020 году, нарушении прозрачности конкурсов в медучреждения, покупке защитных костюмов для медиков с наценкой почти вполовину, а также об атаках на независимые ключевые институты в медицинской сфере: Национальную службу здоровья Украины, ГП "Медицинские закупки Украины", Центр общественного здоровья.

Теги: #степанов #поддержка
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