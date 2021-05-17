"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

АО "Укрзализныця" (УЗ) на летний сезон запускает ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск - в 13:00 на следующий день.

Отправление в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов на следующий день в 15:40.