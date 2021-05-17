Зеленский поручил решить вопрос с возвращением украинцев из Непала – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением из Непала украинцев, которые вынужденно остались в стране в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая 2021 года.

Как сообщает Офис президента Украины на селекторном совещании под председательством Зеленского, президент поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - подчеркнул Зеленский.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.

45 человек разместились в гостиницах Катманду, у четырех украинцев обнаружен COVID-19. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В то же время, должны понимать, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения", - пояснил спикер.