Латвия решительно осуждает провокационные действия России на Донбассе и в Черноморском регионе - председатель Сейма

Латвия решительно осуждает провокационные действия Российской Федерации на востоке Украины и в Черноморском регионе, заявила председатель Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации по безопасности и также решительно осуждаем провокационные действия России на востоке Украины и в Черноморском регионе, и которые направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Мурниеце на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Дмитрем Разумковым после встречи в понедельник.

Она также отметила, что впервые посещала восток Украины три года назад.

"Я никогда не забуду этот визит. Увиденное потрясло меня: я увидела руины, я увидела последствия военных действий, а с другой стороны я увидела очень мужественных людей, защищающих свою территорию и свою страну", - подчеркнула Мурниеце.

Вместе с тем она добавила, что во время визита на линию разграничения на Донбассе, который запланирован на среду, вместе с главой Верховной Рады она намерена посетить Авдеевку.

"В этот раз у нас запланирован визит в Авдеевку, где мы хотела бы воочию увидеть то, что происходит на востоке Украины. Также я хотела бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем украинские стремление по поводу евроатлантической интеграции", - уточнила председатель Сейма Латвийской Республики.