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15:08 17.05.2021

Правоохранители проводят обыски Киевского ЭВРЗ

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Правоохранители проводят обыски Киевского ЭВРЗ

Сотрудники Национальной полиции Украины проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствам в отношении должностных лиц АО "Киевский электровагоноремонтный завод" (КЭВРЗ), входящего в структуру "Укрзализныци".

Как сообщается на сайте УЗ, руководство "Укрзализныци" способствует проведению следственных действий на КЭВРЗ и создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов.

"Укрзализныця" подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - отмечает компания.

В начале 2021 года было возбуждено уголовное производство по фактам завладения средствами завода, совершенным должностными лицами этого предприятия по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования в особо крупных размерах в 2019 году.

Как сообщалось, в 2020 году "Укрзализныця" отстранила Василия Дутчака от исполнения обязанностей председателя правления ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Дутчак был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления КЭВРЗ в связи с неэффективной работой, что привело к многочисленным нарушениям в деятельности завода и причинило финансовый ущерб предприятию.

Теги: #кэврз #обыски
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