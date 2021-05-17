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14:59 17.05.2021

Осужденный в РФ украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку

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Осужденный в РФ украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку

Осужденный в 2015 году за шпионаж в РФ украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, поскольку потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Он 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас содержится в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в нечеловеческих условиях. Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина", - написала Денисова на своей странице в Facebook в понедельник.

Кроме того, как подчеркнула омбудсмен, администрация исправительного учреждения осуществляет систематический психологическое давление на Выговского, в том числе снимает деньги с карточного счета, которые родные перечисляют украинцу.

"Считаю действия, которые сознательно используются администрацией исправительной колонии ничем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением", - отметила Денисова.

Так, она обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины - обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Валентина Выговского в изолятор и незаконного использования его собственных средств.

"Прошу международное сообщество осуществить соответствующее реагирование относительно позорного нарушения прав украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подытожила Денисова.

Как сообщалось, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года.

31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области.

Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно".

Осуждённый вину признавал, но после суда заявляет, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению.

МИД Украины подчеркнуло, что дело сфабриковано.

 

Теги: #голодовка #выговский
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