Процесс реализации проекта по строительству Музея Революции Достоинства разблокирован - Ткаченко

Национальный музей Революции Достоинства и немецкое архитектурное бюро "Kleihues+Kleihues" договорились о передаче музею авторских имущественных прав на реализацию архитектурного проекта - строительство Национального музея Революции Достоинства на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"К сожалению, ситуация с реализацией музея затянулась. Но я рад, что сегодня мы присутствуем при мероприятии, которое фактически разблокирует начало проектных, а в дальнейшем и строительных работ по музею", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности, разблокировать процесс реализации проекта удалось путем передачи немецким архитектурное бюро "Kleihues+Kleihues" авторских имущественных прав на реализацию архитектурного проекту - строительство Национального музея Революции Достоинства.

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, следующим шагом станет подготовка к проведению тендера на определение генерального проектировщика.

Кроме того, он спрогнозировал, что Музей может быть полностью запущен в работу через пять лет. Так, с 2022 года могут начаться строительные работы, которые продлятся два года, до открытия первой очереди. В 2026 году весь Музей по прогнозам будет сдан в експлуатацию.

Как сообщалось, в июне 2018 года по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции Достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" немецкого архитектурного бюро "Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH".

По словам победителей конкурса Я.Кляйхуса и Й.Кресснера, суть проекта музея в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти".