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13:45 17.05.2021

МАУ объявляет об очередной отмене рейсов в Тель-Авив, будет пересматривать свое решение каждые 48 часов

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МАУ объявляет об очередной отмене рейсов в Тель-Авив, будет пересматривать свое решение каждые 48 часов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа снова отменяет рейсы в Тель-Авив.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в частности, отменены: PS 778 / 17MAY TLV - KBP, PS788 / 17MAY TLV-ODS, PS775 / 776 17MAY KBP-TLV-KBP, PS777 / 778 17/18MAY KBP-TLV-KBP и PS775 / 776 18MAY KBP-TLV-KBP.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Израиле. Мы видим, что многие авиакомпании направляются в аэропорт Бен-Гурион, кружат вокруг и возвращаются в свои аэропорты. Ситуация в первый день конфликта развивалась очень стремительно. Пока мы отправляли официальное сообщение о возвращении рейса из Ларнаки в KBP, аэропорт Бен-Гурион уже подтвердил нашу посадку. Однако мы не можем держать пассажиров в напряжении, поэтому с сегодняшнего дня мы решили отменить рейсы и пересматривать свое решение каждые 48 часов", - цитирует пресс-служба СЕО МАУ Евгения Дыхне.

Он отметил, что решения в авиакомпании принимаются с учетом NOTAM, внутренней оценки рисков, действующих правил аэропорта Бен-Гурион и сообщений авиационных органов Украины и Израиля.

"На данный момент уровень угрозы авиационной безопасности, по данным государственного авиационного регулятора Украины, повышен, украинским перевозчикам рекомендуется воздержаться от полетов в Тель-Авив", - подчеркнул Дыхне.

В МАУ отметили, что 11 мая, после обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, рейс МАУ, следовавший в Тель-Авив, сменил аэропорт прибытия по требованию служб безопасности аэропорта Бен-Гурион и приземлился в Ларнаке. Позже, по информации компании, экипаж украинского лайнера получил дополнительную информацию из аэропорта Тель-Авива, которая гарантировала максимальную безопасность полета в специально отведенном для этого месте.

Теперь все рейсы Киев-Тель-Авив-Киев и Одесса-Тель-Авив-Одесса отменены до 18 мая включительно.

"Сегодня аэропорт Бен-Гуриона является признанным в мире топ-аэропортом с точки зрения организации безопасности при самых высоких уровнях угрозы. Я сам был свидетелем этого во время работы в аэропорту Борисполь, который внимательно следит за своим тель-авивским коллегой и продолжает опираться на их опыт. Мы на 100% уверены в опыте и профессионализме главного аэропорта Израиля. Как только мы получим сигнал о возможности полного возобновления полетов, мы немедленно их восстановим", - добавил Евгений Дыхне.

Как сообщалось со ссылкой на Times of Israel, по данным ЦАХАЛ, боевики из сектора Газа с 19.00 воскресенья по 7.00 понедельника выпустили в сторону Израиля около 60 ракет.

Ранее в воскресенье, по словам израильского армейского генерала Ори Гордина, палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории.

Теги: #мау #тель_авив
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