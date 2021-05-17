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13:30 17.05.2021

Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

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Пресс-конференция Зеленского по итогам двух лет каденции состоится 20 мая – советник руководителя ОП

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по случаю подведения итогов двухлет его каденции состоится 20 мая в широком формате журналистов, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Уже можно говорить официально: 20 мая состоится пресс-конференция президента. Это будет достаточно большой и подробный разговор, чтобы можно было подвести итоги первых двух лет каденции Владимира Зеленского, обсудить ключевые направления работы и решения, которые должны быть приняты в течение третьего года", - сказал Подоляк в комментарии, переданному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "в настоящее время Офисом президента прорабатываются детали, формат и возможные ограничения в связи с COVID-19, которые будут официально озвучены в самое ближайшее время".

"Президент регулярно общается с журналистами – во время официальных событий, поездок. Но сейчас будет более широкий формат, как это и логично для итоговых пресс-конференций", - добавил он.

Теги: #зеленский #пресс_конференция #итоги
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