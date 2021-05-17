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12:58 17.05.2021

На станции Киевского метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд

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На станции Киевского метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд

На станции столичного метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд, движение поездов на красной линии приостановлено.

"Внимание! Красная линия! Движение поездов остановлено. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Твиттере.

Об изменениях и восстановления движения будет сообщено дополнительно.

 

Теги: #пассажир #арсенальная
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