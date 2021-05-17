Более 70% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от COVID-19 - соцопрос

74% украинцев считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года.

Согласно данным исследования, 61% украинцев поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных, 32% - не поддерживают такую идею. 74% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от COVID-19, противоположного мнения придерживаются 21%.

25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% - не болели. 64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам госучреждений здравоохранения, 36% - не обращались.

52% тех, кто обратился за помощью, оценили качество полученной консультации, лечения на хорошо и отлично, 26% - на удовлетворительно, 22% - на плохо и ужасно.

По данным соцопроса, половина украинцев скорее боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем боятся заболеть. Треть - наоборот больше боятся заболевания, чем финансовые трудности. 15% отметили, что ничего не боятся (с ноября прошлого года количество таких респондентов увеличилось почти вдвое).

Подавляющее большинство опрошенных поддерживают введение государственных программ по поддержке, защите врачей, пострадавших от коронавируса (94%) и реабилитации от болезни незащищенных слоев населения (87%).

49% считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью, 26% - противоположного мнения.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.