События

11:28 17.05.2021

В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, четыре человека доставлены в больницу

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В Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами, четыре человека доставлены в больницу

В Дубенском районе Ровенской области утром в понедельник перевернулся автобус с двадцатью людьми, четыре пассажира доставлены в больницу.

"ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний житель, водитель маршрутного такси сообщением "Дубно-Ровно", избегая столкновения с легковушкой, что выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - сообщает полиция области в Facebook.

В больницу доставили четырех пассажиров, их состояние оценивают медики.

Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек. Отмечается, что водитель был трезв.

Правоохранители начали досудебное расследование Дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено.

 

Теги: #дтп #ровенская_область
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