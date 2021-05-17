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10:32 17.05.2021

"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

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"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" начала новый этап работ в рамках ремонта Харьковской объездной дороги - армирование слоев асфальтобетонного покрытия, сообщается на странице программы "Большое строительство" в Facebook.

В сообщении отмечается, что проект по восстановлению объездной дороги ведется с марта на двух отрезках: км 472+040 - км 493+400 и км 493+400 - км 516+400. "Автомагистраль-Юг" выполняет работы от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области. Общая протяженность участков - более 44 км.

"Сейчас на объекте продолжается комплекс работ по фрезерованию покрытия. Параллельно наши бригады расчищают придорожную полосу от кустарников и мелколесья, выполняют расширение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси", - сообщили в компании.

Кроме того, на локальных участках выполняется комплекс работ по усилению слабой дорожной основы. На этих отрезках проектом предусмотрено устройство слоев из щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин специалисты компании выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры.

На дороге работают 210 работников и 110 единиц спецтехники. Завершение работ запланировано на осень 2021 года.

Теги: #большое_строительство #автомагистраль
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