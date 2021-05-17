События

10:05 17.05.2021

СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

2 мин читать
СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

Служба безопасности Украины заинтересована в сотрудничестве со спецслужба США по ряду важных вопросов, касающихся национальной безопасности, в частности, кибербезопасности, противодействия гибридной войне, борьбы с терроризмом и профессиональной подготовки сотрудников, заявил глава украинской спецслужбы Иван Баканов.

По его словам, сотрудничество с США предоставляет Украине больше возможностей для построения эффективной системы национальной безопасности.

"Партнерство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украина противостоит такой мощный враг, как Россия. И присутствие этой угрозы требует от нас действовать системно и эффективно", - цитирует слова Баканова, сказанные на встрече с представителями Американского совета внешней политики (AFPC), пресс-центр СБУ в понедельник.

Баканов отметил, что Стратегия национальной безопасности определяет для Украины только евроантлантической вектор. И, по его мнению, такое партнерство стоит расширять уже сегодня.

"Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе - членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", - сообщают в спецслужбе.

Там отмечают, что во время встречи глава СБУ очертил направления сотрудничества с США, в которых особенно заинтересована украинская спецслужба, среди которых, в частности, кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом и профессиональная подготовка сотрудников.

"Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США "Cyber Flag" для коллективной защиты государств в киберпространстве", - подчеркивают в СБУ.

Там уточняют, что американскую сторону на встрече представляли президент Американского Совета по внешней политике Герман Пирчнер, посол США в ОБСЕ в 2019-2021 годах Джеймс Гилмор, бывший заместитель Постоянного представителя США в ООН Джон Лернер, директор Центра отношений США-Украина в г. Вашингтон Николай Грицковян, старший научный сотрудник AFPC и бывший заместитель помощника президента и руководителя аппарата Совета национальной безопасности США при Белом доме Александр Грей.

Также в СБУ напоминают, что Американский совет по вопросам внешней политики был создан в 1982 году со штаб-квартирой в Вашингтоне. Он является неприбыльной общественной организацией, выполняющей функции аналитического центра при Конгрессе США. Среди международных вопросов AFPC основательно исследует изменения в странах постсоветского пространства, евразийского континента в целом и дает рекомендации членам Конгресса США.

Теги: #сша #сбу #сотрудничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:03 17.05.2021
Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

15:39 16.05.2021
Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

07:49 16.05.2021
Вывод американских войск из Афганистана может дестабилизировать ситуацию в регионе

Вывод американских войск из Афганистана может дестабилизировать ситуацию в регионе

20:51 15.05.2021
Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

Байден и Нетаньяху поговорили по телефону после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе

20:18 15.05.2021
В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

В Вашингтоне назвали безопасность журналистов первоочередной задачей после удара по офисам СМИ в секторе Газа

22:00 14.05.2021
Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

Аббас призвал США остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

20:58 14.05.2021
Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка объявила о роспуске - СМИ

Обвиняемая в кибератаке на Colonial Pipeline группировка объявила о роспуске - СМИ

20:36 14.05.2021
Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы - редакция

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы - редакция

20:22 14.05.2021
Бывшего американского военного приговорили к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ

Бывшего американского военного приговорили к длительному тюремному заключению за шпионаж в пользу РФ

20:00 14.05.2021
Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

Американская компания Bechtel Corporation заинтересована в выходе на украинский рынок строительства дорог – посол Маркарова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 19 мая – украинская делегация

"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА