СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

Служба безопасности Украины заинтересована в сотрудничестве со спецслужба США по ряду важных вопросов, касающихся национальной безопасности, в частности, кибербезопасности, противодействия гибридной войне, борьбы с терроризмом и профессиональной подготовки сотрудников, заявил глава украинской спецслужбы Иван Баканов.

По его словам, сотрудничество с США предоставляет Украине больше возможностей для построения эффективной системы национальной безопасности.

"Партнерство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украина противостоит такой мощный враг, как Россия. И присутствие этой угрозы требует от нас действовать системно и эффективно", - цитирует слова Баканова, сказанные на встрече с представителями Американского совета внешней политики (AFPC), пресс-центр СБУ в понедельник.

Баканов отметил, что Стратегия национальной безопасности определяет для Украины только евроантлантической вектор. И, по его мнению, такое партнерство стоит расширять уже сегодня.

"Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе - членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", - сообщают в спецслужбе.

Там отмечают, что во время встречи глава СБУ очертил направления сотрудничества с США, в которых особенно заинтересована украинская спецслужба, среди которых, в частности, кибербезопасность, противодействие гибридной войне, борьба с терроризмом и профессиональная подготовка сотрудников.

"Кроме того, глава Службы безопасности призвал AFPC способствовать присоединению Украины к инициативе президента США "Cyber Flag" для коллективной защиты государств в киберпространстве", - подчеркивают в СБУ.

Там уточняют, что американскую сторону на встрече представляли президент Американского Совета по внешней политике Герман Пирчнер, посол США в ОБСЕ в 2019-2021 годах Джеймс Гилмор, бывший заместитель Постоянного представителя США в ООН Джон Лернер, директор Центра отношений США-Украина в г. Вашингтон Николай Грицковян, старший научный сотрудник AFPC и бывший заместитель помощника президента и руководителя аппарата Совета национальной безопасности США при Белом доме Александр Грей.

Также в СБУ напоминают, что Американский совет по вопросам внешней политики был создан в 1982 году со штаб-квартирой в Вашингтоне. Он является неприбыльной общественной организацией, выполняющей функции аналитического центра при Конгрессе США. Среди международных вопросов AFPC основательно исследует изменения в странах постсоветского пространства, евразийского континента в целом и дает рекомендации членам Конгресса США.