События

10:01 17.05.2021

Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

1 мин читать
Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

Около 60 ракет выпустили в сторону Израиля боевики из сектора Газа с 19.00 воскресенья по 7.00 понедельника, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ.

Порядка 10 ракет не достигли цели и разорвались на территории самого сектора Газа.

Многие ракеты перехватила система ПРО "Железный купол". Военные не уточнили, о каком именно числе перехваченных ракет идет речь.

По данным издания, в понедельник утром сирены тревоги, предупреждающие население о ракетном обстреле, слышны на юге Израиля.

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля нанесла удар по системе тоннелей в секторе Газа.

Теги: #ракеты #израиль_газа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:26 16.05.2021
Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

21:03 12.05.2021
Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Палестинцы из Газы второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

22:29 11.05.2021
Женщина погибла близ Тель-Авива из-за ракетного обстрела из сектора Газа

Женщина погибла близ Тель-Авива из-за ракетного обстрела из сектора Газа

21:27 11.05.2021
Несколько жителей города близ Тель-Авива получили ранения в результате палестинского ракетного обстрела

Несколько жителей города близ Тель-Авива получили ранения в результате палестинского ракетного обстрела

19:48 11.05.2021
В Израиле насчитали с понедельника более 600 запущенных из Газа ракет

В Израиле насчитали с понедельника более 600 запущенных из Газа ракет

19:26 11.05.2021
Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

08:34 10.05.2021
Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

Боевики ХАМАС в понедельник вновь осуществили пуск трех ракет по Израилю

11:03 13.04.2021
Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

Ермак: США должны разместить ракетные комплексы Patriot в Украине

08:51 31.03.2021
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер

Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер

03:15 25.03.2021
Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии

Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 19 мая – украинская делегация

"Автомагистраль-Юг" перешла к армированию асфальта Харьковской объездной

СБУ заинтересована в сотрудничестве с США в вопросах кибербезопасности и борьбы с терроризмом

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

Сформирован алгоритм записи педагогов на вакцинацию от COVID-19 - МОН

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА