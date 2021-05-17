Порядка 60 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа за ночь

Около 60 ракет выпустили в сторону Израиля боевики из сектора Газа с 19.00 воскресенья по 7.00 понедельника, сообщает Times of Israel со ссылкой на данные ЦАХАЛ.

Порядка 10 ракет не достигли цели и разорвались на территории самого сектора Газа.

Многие ракеты перехватила система ПРО "Железный купол". Военные не уточнили, о каком именно числе перехваченных ракет идет речь.

По данным издания, в понедельник утром сирены тревоги, предупреждающие население о ракетном обстреле, слышны на юге Израиля.

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля нанесла удар по системе тоннелей в секторе Газа.