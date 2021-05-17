Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Херсонской области в связи с непогодой полностью обесточенными остаются 50 населенных пунктов, еще 12 населенных пунктов отключены от электроснабжения частично.

Как сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации в понедельник, больше других от непогоды пострадали Высокопольский район, где полностью обесточены 19 населенных пунктов, 4 - частично, и Каховский район - 16 полностью и 5 частично.

Сейчас в регионе ведутся активные работы по восстановлению электроснабжения.