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09:36 17.05.2021

Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

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Из-за непогоды в Херсонской области без электричества оказались более полусотни населенных пунктов

В Херсонской области в связи с непогодой полностью обесточенными остаются 50 населенных пунктов, еще 12 населенных пунктов отключены от электроснабжения частично.

Как сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации в понедельник, больше других от непогоды пострадали Высокопольский район, где полностью обесточены 19 населенных пунктов, 4 - частично, и Каховский район - 16 полностью и 5 частично.

Сейчас в регионе ведутся активные работы по восстановлению электроснабжения.

Теги: #херсонская_область #электроснабжение #обесточивание
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