События

09:16 17.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 162 млн 788 тыс. 478, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 379 тыс. 462 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 млн 940 тыс. 841 инфицированный COVID-19, зафиксировано 585 тыс. 970 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 281 тыс. 386 против 311 тыс. 170 сутками ранее и достигло 24 млн 965 тыс. 463, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 106 человек составило 274 тыс. 390.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 627 тыс. 243 заболевших, из них умер 435 тыс. 751 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 435,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 804 человека, Индии - 197, Бразилии - 2 тыс. 038.

Теги: #covid_19 #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 17.05.2021
За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

За последние сутки в Кировоградской области не сделали ни одной прививки от COVID-19

05:04 17.05.2021
ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

13:09 16.05.2021
За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

09:44 16.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,2 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,2 млн

17:40 14.05.2021
Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

Глава ВОЗ считает, что второй год пандемии COVID-19 принесет больше смертей, чем первый

09:16 14.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 160,8 млн - университет Хопкинса

16:07 12.05.2021
Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

Посетителей фестиваля Leopolis Jazz Fest будут тестировать на коронавирус – организаторы

14:34 12.05.2021
Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

Шмыгаль: пандемия COVID-19 в Украине идет на спад

12:52 12.05.2021
В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

В Германии снижаются показатели роста заболеваемости COVID-19

09:24 12.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 159,6 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

В Украине в понедельник ожидается град и шквальный ветер

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Вследствие непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

Коронавирусные темы будут в центре внимания майской сессии Европарламента

Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА