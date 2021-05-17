Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,7 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 162 млн 788 тыс. 478, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 379 тыс. 462 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 32 млн 940 тыс. 841 инфицированный COVID-19, зафиксировано 585 тыс. 970 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 281 тыс. 386 против 311 тыс. 170 сутками ранее и достигло 24 млн 965 тыс. 463, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 106 человек составило 274 тыс. 390.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 627 тыс. 243 заболевших, из них умер 435 тыс. 751 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 435,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 804 человека, Индии - 197, Бразилии - 2 тыс. 038.