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08:21 17.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 2136 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6869 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 136 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 6 869 человек, умерли 109 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 мая 2021 года. В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 260 человек; летальных случаев - 109; выздоровело – 6 869 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 16 мая сообщалось о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая было 7 562 новых случая инфицирования COVID-19, 13 мая сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировано 4 538 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 мая было зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 156 000 человека, 48 184 пациента скончались, 1 864 593 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За сутки 16 мая 2021 года в Украине привито 2 230 человек, 940 160 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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