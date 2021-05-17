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07:50 17.05.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

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С начала суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 17 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты вели огонь неподалеку Причепиловки со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 16 мая, российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня. У Новоселовки российские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра, а в пригороде Водяного - противник дважды открывал огонь из минометов этого же калибра и гранатометов различных систем. В направлении Катериновки оккупанты совершили обстрелы позиций украинских защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Новотошковского враг четыре раза обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Дважды из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов противник открывал огонь недалеко от населенного пункта Луганского… За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Теги: #оос #сводка #украина
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