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07:29 17.05.2021

Вследствие непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

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Вследствие непогоды обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины – ГСЧС

Из-за сложных погодных условий по состоянию на 07:00 понедельника, 17 мая, обесточены 120 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07 ч. 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в понедельник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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