На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 59 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 423 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 16 мая, выздоровело 423 человека, 70 693 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 432 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 723 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/