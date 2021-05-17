События

06:02 17.05.2021

На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

1 мин читать
На Буковине выявлено 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 59 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 423 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 16 мая, выздоровело 423 человека, 70 693 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 432 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 723 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:47 16.05.2021
Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

20:05 16.05.2021
Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

18:35 16.05.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

10:52 16.05.2021
"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

"Евросолидарность" заявила о необходимости полного аудита расходов из антиковидного фонда

10:37 16.05.2021
МИД Украины анонсировало проект "Несокрушимые" в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев и крымских татар

МИД Украины анонсировало проект "Несокрушимые" в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев и крымских татар

10:21 16.05.2021
Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

09:44 16.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,2 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,2 млн

08:45 16.05.2021
Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

08:26 16.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 3620 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7921 человек

В Украине за сутки зафиксировано 3620 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7921 человек

05:18 16.05.2021
На Прикарпатье правоохранители расследуют смертельное ДТП

На Прикарпатье правоохранители расследуют смертельное ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

Российские наемники обстреляли из реактивных огнеметов Катериновку – штаб ООС

В Украине в понедельник ожидается град и шквальный ветер

Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Символом преступлений тоталитарной системы стал Быковнянский лес

ПОСЛЕДНЕЕ

ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

США прилагает усилия к прекращению конфликта на Ближнем Востоке – Байден

Блинкен на встрече с Лавровым может обсудить "Северный поток 2" – госдеп

Коронавирусные темы будут в центре внимания майской сессии Европарламента

Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

Палестинцы за последнюю неделю выпустили по Израилю 3100 ракет, сообщает израильская армия

Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА