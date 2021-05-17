ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор выступила с заявлением, в котором призвала страны G7 выделить избытки имеющихся в их распоряжении вакцин от CОVID-19 на нужды реализации программы COVAX для вакцинации населения нуждающихся стран.

"Совместное срочное использование доступных избыточных доз является, как минимум, необходимой и чрезвычайной мерой, это необходимо прямо сейчас", - заявила она, добавив, что это может предотвратить появление новых горячих точек распространения инфекции в мире.

Фор, сославшись на исследование научно-информационной и аналитической компании Airfinity, отметила, что страны G7 могли бы пожертвовать около 153 миллионов доз, если поделятся хотя бы 20% своих имеющихся запасов в июне, июле и августе.

По ее словам, это можно было бы сделать без ущерба программ вакцинации собственного населения.

В настоящее время ЮНИСЕФ, который отвечает за реализацию программы COVAX, оценивает дефицит поставок вакцин в 140 млн доз к концу мая и около 190 млн к концу июня.

В определенной степени дефицит вызван веденным Индией в связи с быстрым распространением коронавируса в стране запретом на экспорт производимой ею вакцины AstraZeneca, которая является основной в рамках механизма COVAX.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер минувшего воскресенья в мире с начала пандемии CОVID-19 выявлено более 162,7 млн случаев заражения и 3,3 млн смертельных случаев от связанных с коронавирусом заболеваний.