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01:02 17.05.2021

Коронавирусные темы будут в центре внимания майской сессии Европарламента

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Коронавирусные темы будут в центре внимания майской сессии Европарламента

Ежемесячная пленарная сессия Европейского парламента (ЕП) пройдет с 17 по 20 мая в очередной раз в Брюсселе, а не Страсбурге, в ограниченном формате, частично как видеоконференция.

"Эпидемиологическая ситуация улучшается во многих государствах-членах (ЕС), но уровень инфицированности остается высоким, что ограничивает возможности национальных, в том числе французских, властей облегчить меры по контролю за распространением нового коронавируса и его мутантных штаммов", - говорится в заявлении, которое подписал на прошлой неделе председатель ЕП Давид Сассоли.

Он отметил, что развертывание кампаний вакцинации в ЕС ускоряется, но еще не настолько, чтобы власти стран союза могли бы в достаточной мере ослабить ограничения.

Одной из центральных тем сессии будет введение европейского "Сертификата COVID-19". Перед дискуссией депутатов во вторник переговорщики Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии попытаются добиться компромисса, который позволит к летнему туристическому сезону ввести такой сертификат. Он должен удостоверять, что его обладатель вакцинирован против COVID-19, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или выздоровел после этой болезни. Документ должен обеспечить беспрепятственное перемещение по ЕС с конца июня.

В среду утром депутаты Европарламента обсудят предложение ВТО об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Его поддержали некоторые мировые лидеры, в том числе президент США. Решение будет поставлено на голосование на следующей сессии 7-10 июня.

Во вторник европейские парламентарии обсудят обострение ближневосточного кризиса в связи со вспышкой насилия и боевыми действиями между Израилем и Палестиной. В Европарламенте отмечают, что столкновения между израильской и палестинской сторонами являются самыми жестокими за последние годы.

Среди внешнеполитических тем выделяется также положение в Турции и состояние переговоров о вступлении Турции и Черногории в ЕС. Ожидается, что в двух отдельных резолюциях, поставленных на голосование в среду, будут содержаться критика турецкого руководства за дистанцирование от европейских ценностей и стандартов и поддержка Черногории на пути в ЕС.

Депутаты Европарламента намерены одобрить "Фонд справедливого перехода" в размере 17,5 млрд евро, который поможет странам ЕС преодолеть социальные и экономические последствия перехода к климатической нейтральности. Фонд будет сосредоточен на наименее развитых регионах, удаленных территориях и островах.

Среди других вопросов дебатов европейских парламентариев - введение правовой нормы "экоцида" и ужесточение ответственности компаний за предотвращение и устранение последствий экологического ущерба.

Европарламент также намерен принять три программы ЕС в области образования и молодежной политики на 2021-2027 годы: Эразмус + (28 млрд евро), Креативная Европа (2,2 млрд евро), Корпус солидарности (1 млрд евро).

 

Теги: #сессия #европа #европарламент
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