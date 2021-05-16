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23:41 16.05.2021

Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

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Министр обороны Израиля ожидает продолжения операции против сектора Газа – СМИ

Министр обороны Израиля Бени Ганц в воскресенье призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена, сообщает издание The Times of Israel.

По данным издания, во время визита военных на юге страны вместе с главой ЦАХАЛа Авивом Кохави, Ганц заявил офицерам, что "им следует оставаться начеку, поскольку (...) ожидается, что боевые действия продолжатся".

Он также заверил, что военный потенциал ХАМАС "подорван, а его доктрина об использовании подземных сооружений в битвах провалилась сквозь землю".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

Ранее на этой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильские военные "нанесли удары по подземным сооружениям" ХАМАС.

"В ХАМАС считали, что смогут там прятаться. Они заблуждались", - отметил Нетаньяху.

"Лидеры ХАМАС полагают, что могут улизнуть. Но нет, они не могут убежать. Мы найдем их где угодно", - предупредил Нетаньяху.

Израиль уже около недели наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Ранее в воскресенье, по словам израильского армейского генерала Ори Гордина, палестинская группировка ХАМАС в течение нынешнего конфликта с Израилем добилась рекордно высокой интенсивности ракетных обстрелов израильской территории.

Теги: #газа #операция #продолжение #израиль
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