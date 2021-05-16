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21:47 16.05.2021

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

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Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива, предлагающегося на автозаправочных станциях (АЗС) по более высокой цене, чем социально значимое, разъяснили в Министерстве развития экономики торговли и сельского хозяйства.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), предлагающееся на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", – говорится в сообщении министерства на сайте в воскресенье вечером.

Как следует из сообщения, в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие правительственного постановления о применении максимальной торговой надбавки на бензин и дизель, включены именно "обычный" бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

В Минэкономики также обратили внимание, что согласно техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

Как сообщалось, крупные автозаправочные сети WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива 95 Mustang/ДТ+Mustang и PULLS95/PULLS Diesel соответственно из-за введения Кабинетом министров Украины предельного уровня торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина.

В частности, сеть ОККО объяснила это убыточностью продажи премиального топлива по таким условиям.

До приостановки продажи сети продавали премиальный автомобильный бензин по цене 33,99 грн/л.

КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – н выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ. Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3,13 и 23 числа.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Согласно сообщению на сайте Минэкономики, по состоянию на 14 мая 2021 года средняя цена 1 литра ДТ – 20,89 грн/литр, бензина – 25,22 грн/литр.

Сети АЗК ОККО и WOG являются одними из крупнейших в Украине, каждая насчитывает свыше 400 автозаправочных комплексов.

 

Теги: #украина #энергетика #нефтепродукты
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