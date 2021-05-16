Обрушение трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана унесло жизни двух человек – СМИ

Минимум два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв, сообщают израильские СМИ.

Кроме того, десятки человек получили травмы.

Как отмечали СМИ ранее, большинство пострадавших получили не угрожающие жизни травмы. Между тем, 10 пострадавших получили серьёзные ранения.

В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек. О причинах происшествия не сообщается.

Гиват-Зеэв расположен на Западном берегу реки Иордана. Речь идёт об основанном в 1980-х годах еврейском поселении.