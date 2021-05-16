Десятки человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге на Западном берегу Иордана

От 50 до 60 человек получили травмы в результате обрушения трибуны в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв, сообщают израильские СМИ.

В сообщениях отмечается, что большинство пострадавших получили не угрожающие жизни травмы. При этом 10 пострадавших получили серьёзные ранения.

В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек.

О причинах происшествия не сообщается.

Гиват-Зеэв расположен на Западном берегу реки Иордана. Речь идёт об основанном в 1980-х годах еврейском поселении.