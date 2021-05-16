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20:05 16.05.2021

Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

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Минздрав намерен изменить алгоритм финансирования больниц для лечения инфекционных заболеваний – Ляшко

Министерство здравоохранения намерено изменить алгоритм финансирования больниц, которые будут лечить инфекционные заболевания, сообщил заместитель министра здравоохранения, главные санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы понимаем, что нужно пересмотреть подходы, чтобы больницы были готовы принимать пациентов с инфекционными заболеваниями даже когда закончится ковид", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко уточнил, что программа медицинских гарантий (ПМГ), которая вступила в действие с 1 апреля 2021 года, предусматривает отдельный пакет для финансирования готовности медучреждений оказывать медпомощь при инфекционных заболеваниях и в случаях эпидемий, "чтобы больницы были готовы оказать такую помощь", который должен прийти на смену так называемому "ковидному" пакету, по которому оплачивается стационарное лечение коронавируса.

"Это так называемый пакет "за готовность", который вступит в силу через месяц после завершения карантина по коронавирусу. Но так как количество госпитализаций уже сокращается и чтобы не терять время, мы хотим определить перечень больниц, которые будут получать этот пакет", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что количество больниц, которые будут получать финансирование за готовность будет определяться из расчета одна больница на 300 тыс. человек населения.

Финансирование этого пакета составит 764,232 тыс грн в месяц.

"За эту сумму медучреждение должно обеспечить запас средств индивидуальной защиты, лекарственные средства, антибиотики, антидоты, оснащение коек кислородом", - сказал он.

Ляшко отметил, что Минздрав планирует с 1 июня утвердить перечень клиник, которые будут получать финансирование за готовность.

По словам Ляшко, в перечень этих клиник, в первую очередь, могут войти "ковидные больницы" первой волны.

"По опыту ковида мы видим, что лучше всего перепрофилировать для готовности к вспышкам инфекционных заболеваний крупные многопрофильные больницы, там больше специалистов и ресурсов. Это новое видение системы финансирования лечения инфекционных заболеваний", - сказал он.

Теги: #финансирование #украина #минздрав
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