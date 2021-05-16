С начала суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Катериновки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - подытожили в штабе ООС.