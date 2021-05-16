Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия между Израилем и палестинцами

Все стороны конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа должно немедленно положить конец боевым действиям, заявил в воскресенье генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Бои должны немедленно закончиться", - сказал он на заседании СБ ООН, пояснив, что его призыв касается как Израиля, так и палестинцев.

Гутерриш отметил, что подобные конфликты "подрывают надежду на мирное существование (израильтян и палестинцев - ИФ)". По его словам, ООН работает над тем, чтобы стороны заключили перемирие.

Генсек предупредил, что данный кризис "может выйти из-под контроля". "Тогда это может стать гуманитарным кризисом, кризисом в сфере безопасности, причем - во всем регионе", - опасается он.