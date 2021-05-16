События

18:01 16.05.2021

В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

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В Киеве стреляли в водителя автобуса, пострадавшего госпитализировали

В воскресенье, 16 мая, пассажир одного из столичных автобусов выстрелил в водителя из-за возникшей между ними ссоры.

Как сообщает пресс-служба МВД, предполагаемого стрелка задержали правоохранители, которые прибыли на другой вызов.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные начали преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться он не реагировал.

"Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе он имел предмет, похожий на пистолет. Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ", - сообщают в МВД.

Пострадавшего водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Теги: #киев #стрельба #автобус
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