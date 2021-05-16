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16:57 16.05.2021

Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

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Кабмин присоединится к глобальной инициативе "Открытого правительства" – Шмыгаль

С понедельника в Украине начнется неделя "Открытого правительства", которая одновременно проходит во всех странах-участницах одноименной глобальной инициативы с 17 до 21 мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Завтра начинаем неделю открытого правительства… Правительство ежедневной работой движется в этом направлении открытости: увеличение количества электронных услуг, улучшение системы прозрачных закупок, упрощение доступа к информации и др.", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что еще одной наработкой станет "долгожданная онлайн-платформа" для взаимодействия правительства, граждан и институтов гражданского общества "ВзаємоДія".

"Благодаря этой платформе будет максимально упрощена коммуникация с органами исполнительной власти, созданы удобные условия для привлечения общественности к обсуждению проектов важных государственных решений", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #открытое_правительство
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