Украинские военные на Донбассе зафиксировали случай обстрела населенного пункта Катериновка со стороны российских наемников из реактивного пехотного огнемета, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"Сегодня, 16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - боевой заряд подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров.

"Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - подчеркивают в штабе ООС.

Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.