Израиль объяснил США, что причиной удара по зданию с офисами СМИ в Газе стало нахождение там ХАМАС

Власти Израиля передали США разведданные, доказывающие обоснованность удара, нанесённого по зданию в Газе, в котором базировались иностранные СМИ, пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники, близкие к главе израильского МИД.

"Мы показали им ясные доказательства того, что в том здании действовал ХАМАС", - сказал собеседник издания.

"Насколько я понимаю, США посчитали объяснения убедительными", - добавил он.

Израильские ВВС в субботу нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, при этом журналисты покинули здание до атаки.

В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Офисы СМИ располагались в 15-этажном здании в Газе. Также в нем находились квартиры и офисы различных компаний.

Примерно за час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома.