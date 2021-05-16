Папа Римский опасается эскалации конфликта в Газе

Папа Римский Франциск в воскресенье заявил, что опасается эскалации конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.

"В эти дни мы видим жёсткие вооруженные столкновения между сектором Газа и Израилем. И есть риск того, что это превратится в спираль смерти и разрушений", - приводят европейские СМИ слова понтифика, обращавшегося к верующим.

Он отметил, что считает недопустимой гибель мирных жителей во время этого конфликта.

Израиль уже почти неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на пуски оттуда ракет.