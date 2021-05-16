События

13:44 16.05.2021

На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика погибли два человека

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На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика погибли два человека

Полиция устанавливает обстоятельства столкновения легковушки и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, ДТП произошло на автотрассе Киев - Харьков-Довжанский.

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы", - говорится в сообщении.

Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #харьковская_область
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