За сутки в Киеве выявили 137 больных COVID-19

В течение последних суток в украинской столице зафиксировали 137 случаев заражения коронавирусом, при этом от осложнений COVID-19 за последние сутки умер 21 киевлянин, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"137 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в городе 4 940 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 201 890", - написал Кличко в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что за сутки коронавирусом в Киеве заболели 73 женщины в возрасте от 19 до 88 лет и 55 мужчин в возрасте от 23 до 97 лет, а также 4 девочки от 11 до 16 лет и 5 мальчиков в возрасте от 1 до 15 лет.

Также мэр Киева рассказал, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (27), Дарницком (25) и Святошинском (21) районах столицы.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом киевлян, а также 114 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 369 человек. В общем коронавирус преодолели уже 132 332 жителя столицы.