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12:01 16.05.2021

В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

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В Украине ожидается теплая погода, местами возможны дожди

В ближайшие сутки большинство областей Украины будет находиться под влиянием тёплой и влажной воздушной массы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 17 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в южных и центральных областях местами значительные дожди, (на западе, востоке, ночью и на севере страны небольшие дожди).

Ветер преимущественно северо-западный, на востоке юго-восточный и южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях днём при грозах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, днём 18-23°, на Левобережье ночью 12-17°, днём 24-29°.

В Киеве в понедельник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью 12-14°, днём 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура воздуха днём (+30,7°) была в 1975 году, самая низкая ночью (+3,5°) в 1936 годы.

Во вторник ночью, 18 мая, на Правобережье, днём в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град (в Карпатском регионе значительные дожди).

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью 5-10°, днём 11-16°; на остальной территории ночью 8-13°, днём 15-20°, на востоке и юго-востоке страны до 24°.

В Киеве во вторник кратковременные дожди, ночью небольшие, грозы. Температура воздуха ночью 10-12°, днём 17-19°.

Утром 16 мая температура воды в Чёрном и Азовском морях была в пределах 14-20°, в Днепре вблизи Киева - 15°.

Теги: #погода #прогноз
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