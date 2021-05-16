МИД Украины анонсировало проект "Несокрушимые" в поддержку незаконно удерживаемых Россией украинцев и крымских татар

Министерство иностранных дел Украины запускает проект "Несокрушимые", направленный на поддержку незаконно удерживаемых Россией политзаключенных, среди которых украинцы и крымские татары, задержанные во временно аннексированном Крыму, сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что проект предусматривает серию публикаций эксклюзивных писем политзаключенных, написанных из мест лишения свободы.

"Поддержка и скорейшее освобождение украинских политзаключенных является приоритетом деятельности МИД. Мы начинаем проект #несокрушимые, посвященный нашим гражданам, которых незаконно заключили и содержат в российских тюрьмах", - заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, задача проекта - донести истории пленников Кремля, их переживания и мысли, мечты и надежды, обратить внимание на системные репрессии в оккупированном Крыму. "Проект также направлен на то, чтобы мир узнавал о несокрушимых духом пленников Кремля. Потому что это не единственный иммунитет от пыток и бесчеловечного обращения в условиях тюрьмы. Публичность спасает жизнь", - сказала Джапарова.

Отмечается, что проект запускается в рамках информационной кампании "Верность себе - не преступление" и дата начала кампании 16 мая является символической, поскольку в воскресенье в Украине чествуют память жертв политических репрессий в 1937-1941 годах. "Российская Федерация, следуя советский опыт, развернула широкие репрессивные кампании на временно оккупированных ею территориях Украины. Сегодня Россия продолжает незаконно удерживать за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РФ более 100 граждан Украины по политическим мотивам", - сказано в сообщении МИД.

В пресс-службе подчеркнули, что еженедельно на сайте и странице МИД в Facebook, а также на ресурсах зарубежных дипломатических учреждений будут публиковаться письма незаконно удерживаемых, в которых они поделятся своими историями и расскажут о репрессиях на оккупированном полуострове.