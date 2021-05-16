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10:21 16.05.2021

Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

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Во Львовской области горел автобус, никто не пострадал

Во Львовской области пожарные потушили возгорание в автобусе международного сообщения, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 05:10 воскресенья на трассе Киев-Чоп неподалеку села Розвадив Стрыйского района.

На момент возгорания в автобусе, направлявшемся из Польши в Дрогобыч, находились 20 пассажиров и 2 водителя. Никто из них не пострадал.

Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивку салона на площади 18 м.кв, а также повредил 24 кресла и обшивку на площади 18 м.кв.

На месте работали 9 пожарных и 2 единицы техники. Пожар ликвидирован в 05:36.

Причины возгорания устанавливают.

Теги: #автобус #украина #пожар #львовская_область
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