Число заражений COVID-19 в мире превысило 162,2 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро воскресенья составило 162 млн 208 тыс. 37, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 369 тыс. 602 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 923 тыс. 938 инфицированных COVID-19, зафиксировано 585 тыс. 708 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 311 тыс. 170 против 326 тыс. 98 сутками ранее и достигло 24 млн 684 тыс. 77, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 77 человек составило 270 тыс. 284.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 586 тыс. 534 заболевших, из них умерло 434 тыс. 715 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 434,1. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 803 человека, Индии - 194, Бразилии - 2 тыс. 33.