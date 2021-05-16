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08:42 16.05.2021

За сутки российские наемники на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранен украинский военный – штаб ООС

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За сутки российские наемники на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранен украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники осуществили 16 обстрелов украинских позиций на Донбассе, ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. С начала суток воскресенья зафиксирован один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня. Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Отмечается, что бойцу оперативно оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Недалеко от н.п. Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи Песков наемники три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении украинских позиций у н.п. Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров.

У н.п. Широкино и Невельского противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В пригороде Старогнатовки наемники дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Вблизи н.п. Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"По состоянию на 7:00 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов", - сказано в сообщении.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #ситуация
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